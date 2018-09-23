    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Avrupa devleri Eljif Elmas'ı takipte

    Avrupa devleri Eljifi takipte
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Kanarya’nın ile oynadığı karşılaşmaya scout yağdı.

    devleri hem Dinamo'nun genç yeteneklerini hem de F.Bahçe'den 'ı yakından izledi. M.City, B.Dortmund, Atl. Madrid, Roma, ve 'nın scoutlarının bir gözü Eljif'in üzerindeydi.
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