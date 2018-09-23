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Avrupa devleri Eljif Elmas'ı takipte
Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018
Kanarya’nın Dinamo Zagreb ile oynadığı karşılaşmaya scout yağdı.
Avrupa devleri hem Dinamo'nun genç yeteneklerini hem de F.Bahçe'den Eljif Elmas'ı yakından izledi. M.City, B.Dortmund, Atl. Madrid, Roma, Benfica ve Spartak Moskova'nın scoutlarının bir gözü Eljif'in üzerindeydi.
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