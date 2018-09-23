Fenerbahçeden muhteşem dönüş!

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Fenerbahçe'den muhteşem dönüş!
Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018
Avrupa Kupası sonrası maçları F.Bahçe için sıkıntı değil. Kanarya son 5 sezonda Avrupa dönüşü çıktığı 22 karşılaşmada 13 galibiyet elde etti. 3 kez mağlup oldu
Sarı-lacıvertlıler, Avrupa Kupası dönüşlerinde fazla sıkıntı yaşamıyor. Hafta arası Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Kanarya son 5 sezonda Avrupa maçları dönüşü ligde fazla takılmadı. 22 maçın 13'ünü sarı-lacivertliler galip tamamladı. Sadece 3 mücadelede Avrupa yorgunluğuyla yenildi. Bunlardan 1'ini ise bu sezon Yeni Malatyaspor karşısında yaşadı. Benfica maçı sonrası çıktığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 1-0'lık skorla sahadan yenik ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler yarın Avrupa dönüşü galibiyet sayısını 14'e çıkarmak istiyor.
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