Zadar Turnuvası’nda Fenerbahçe Olimpia Milano'yu 84-79 mağlup etti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Zadar Turnuvası’ndaki ikinci maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta 84 - 79 galip ayrılan sarı lacivertli ekip finale yükseldi.
Karşılaşmaya Kostas Sloukas, Nicolo Melli, Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Nikolo Kalinic beşiyle başlayan Fenerbahçe hücumdaki pas trafiğini iyi yöneterek ilk 2 dakikada skoru 7-3 yaptı. Daha sonra hücumda yapılan top kayıpları savunmadaki direnci bozunca skoru 12-12'ye eşitleyen İtalyan temsilcisi; James, Bertans ve Micov'un basketleriyle skoru 19-12 yaptı ve ilk periyot 24-16 Olimpia Milan üstünlüğüyle geçildi.
İkinci periyot iki ekibinde karşılıklı basketleriyle geçildi ve Milano soyunma odasına 42-41'lik üstünlükle gitti.
Üçüncü periyotta savunmada agresif kalan Fenerbahçe, Lauvergne, Ennis ve Melli'yle boyalı alanı iyi kullandı ve farkı 5 sayıya yükseltti: 48-43. İlk 6 dakikası 50-48'lik skorla geçilen üçüncü periyotta Olimpia Milan'ın ürettiği 6 sayı da faul çizgisinden geldi. 54-54'te eşitlenen mücadelede Vesely'nin faul çizgisinden kaydettiği 2 sayının ardından Kalinic'in üçlüğü farkı tekrar yükseltti: 61-56. Final periyoduna 62-58'lik skorla girildi.
İtalyan temsilcisinin Della Valle ile serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 1 sayıya indirdiği dördüncü periyotta Ahmet'in basketlerinin ardından Biberovic'in sayıları ve Ahmet'e asistiyle fark tekrardan 6'ya yükseldi: 69-63. Bitime 4 dakika kala 73-73'te skor eşitlendi. Vesely'le dengeyi bozan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in üçlüğü ve Melli'nin basket-faulüyle farkı 8 sayıya yükseltti. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren sarı lacivertli ekip mücadeleyi 84-79 kazandı. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi CSKA Moskova oldu.
Fenerbahçe'nin en etkili ismi attığı 18 sayı ile Vesely olurken, Melli 11, Kalinic 10, Ali Muhammed 10 sayı kaydetti.
Çeyrek Skorları:
1'İNCİ PERİYOT: 16-24
DEVRE: 41-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-58
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