Fenerbahçe'de Martin Skrtel Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son idmana çıkmayan Martin Skrtel'in sakatlığı nedeniyle yarınki derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yarın oynanacak dev Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.
Skorer'in haberine göre; tecrübeli stoper Martin Skrtel, derbi öncesi yapılan son idmana sakatlığı nedeniyle çıkmadı. Yıldız oyuncunun derbide oynama şansının oldukça düşük olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Başkan Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Selahattin Baki, tesislere gelerek antrenmanı izledi.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
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