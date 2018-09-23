    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Benzia: "İlk golümü Beşiktaş'a atacağım"

    Benzia Beşiktaş maçı için iddialı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 Giriş Tarihi: 23.09.2018

    Sezon başında Lille'den kiralık olarak alınan , maçını bekliyor. cezayirli futbolcu, "Konya maçında ilk asistimi yaptım. şimdi de taraftarımız önünde ilk golümü atacağım" diyor.

    'nin derbideki en önemli kozlarının başında gelecek. İlk olarak Sarı- Lacivertli formayı 'deki Konyaspor karşılaşmasında giyen Benzia, deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyette golü atan Eljif Elmas'a asisti yapan isim olmuştu.

    İlk maçı olmasına rağmen oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Cezayirli futbolcu, sonrasında ise Dinamo Zagreb karşısında sahne aldı. Zagreb'de etkili olamayan 24 yaşındaki atak orta saha oyuncusu gözünü, 'de taraftarları önünde ilk kez sahaya çıkacağ ı derbisine çevirdi. Tecrübeli futbolcu, "Büyük maçları çok seviyorum. Konya karşısında ilk asistimi yaptım ve derbide de ilk golümü atacağım. Bu maçta çok farklı bir atmosfer olacak ve taraftarımız önünde kazanmaktanbaşka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

    Derbide goller yabancılardan

    'Kazanmak zorundayız'
    Derbide ilk 11'de oynaması beklenen Aatif Chahechouhe, Beşiktaş karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Şanssız bir sezon başlangıcı geçirdiklerini ifade eden Aatif, "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Dinamo Zagreb karşısında kötü bir performans ortaya koyduk. Derbinin çok farklı olacağını düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle tek isteğimiz iyi bir futbol ve 3 puan" ifadelerini kullandı. (Fanatik)

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