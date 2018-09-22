    22 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Zagreb'de Aatıf şaşkınlığı

    Zagrebde Aatıf şaşkınlığı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Cocu’nun ’de Aatıf’ı oyundan çıkarması çok tartışıldı.

    65'te kenara alınan Faslı futbolcu, o dakikaya kadar sarı-lacivertli takımın yüzde 97.1'le en başarılı pas yapan, 5 kezle de en fazla adam geçen oyuncusuydu. Benzia'yı çıkarması da eleştirilen Cocu'nun, Slimani'yi ise oyuna geç alması "hata" olarak yorumlandı.
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