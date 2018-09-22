    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Rıza Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu”

    Rıza Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu”
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    Teknik Direktörü , hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    , 'in 6. Haftasında konuk olduğu 'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , "Bizim için bu maç çok önemliydi. Bu maça çok motive olduk. Kayserispor bireysel olarak çok tehlikeli bir takım. Arkadaşlarımız maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Fikstürde maçlarımız zor. Futbolcularımızın da gelmesiyle iyi bir duruma geleceğiz. Bu hafta kupa maçımız var, şimdi ona bakacağız. Ligi istikrarlı bir şekilde bitireceğiz" şeklinde konuştu.
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