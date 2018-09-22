    22 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Frey kayboldu!

    Frey kayboldu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018

    forvet, ’te yokları oynadı! Hücumda tek olumlu istatistiği “1 kez adam geçme” oldu. pas atamadı, ara pas yapamadı, 4 şutta isabet bulamadı

    Fenerbahçe'nin 'de en kötü isimlerinden biri de Michael Frey'di. Slimani'nin yerine tercih edilen forvet, hücumda Kanarya'yı adeta bir kişi eksik oynattı! 4'te sıfır şut attı, yüzde 67.7'le en kötü pas yüzdesi yakalayan isim oldu. pası yok, faul alamadı, orta yapamadı; hiç ara pası gerçekleştiremezken, hücuma tek katkıyı "1 kez adam geçme" ile yaptı. Frey, en kritik yerlerde de 4 top kaybetti.
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