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Frey kayboldu!
Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 Giriş Tarihi: 22.09.2018
İsviçreli forvet, Zagreb’te yokları oynadı! Hücumda tek olumlu istatistiği “1 kez adam geçme” oldu. Kilit pas atamadı, ara pas yapamadı, 4 şutta isabet bulamadı
Fenerbahçe'nin Zagreb'de en kötü isimlerinden biri de Michael Frey'di. Slimani'nin yerine tercih edilen İsviçreli forvet, hücumda Kanarya'yı adeta bir kişi eksik oynattı! 4'te sıfır şut attı, yüzde 67.7'le en kötü pas yüzdesi yakalayan isim oldu. Kilit pası yok, faul alamadı, orta yapamadı; hiç ara pası gerçekleştiremezken, hücuma tek katkıyı "1 kez adam geçme" ile yaptı. Frey, en kritik yerlerde de 4 top kaybetti.
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