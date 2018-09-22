    23 Eylül 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 22.09.2018

    , 'in 6. haftasında, pazartesi günü sahasında ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman sınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından idman dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla devam eden çalışma, yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

    , yarın tesislerde yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

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