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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 21.09.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, aktif dinlenmeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
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