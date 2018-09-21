    22 Eylül 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Zadar Turnuvası: Maccabi Fox: 60-65 Fenerbahçe

    F.Bahçe Zadar Turnuvasına galibiyetle başladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    Avrupa'nın en önemli sezon öncesi turnuvası olan ve ASpor ekranlarından yayınlanan Zadar Turnuvası'nda ilk maçında İsrail temsilcisi 'u 65-60 mağlup etti.

    Erkek Basketbol Takımı, Zadar Turnuvası A Grubu ilk maçında ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 31-28 önde kapattığı mücadeleyi 65-60 kazandı. Sarı lacivertliler, turnuvadaki ikinci maçında 22 Eylül Cumartesi günü TSİ 21:30'da Armani Milan ile karşılaşacak. Bu mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.

    Fenerbahçe'nin maç kadrosunda, hafif sakatlığı bulunan Sinan Güler'in yanı sıra Egehan Arna ve Barış Hersek yer almadı. Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Ali Muhammed, Marko Guduric, Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı. İlk bölümde skor bulmakta zorlanan Fenerbahçe 3-9 geriye düştü. Kenardan gelen Melli, Sloukas ve Ennis ile skor üreten sarı-lacivertliler ilk çeyreği 13-14 geride bitirdi.

    İkinci çeyrekte Vesely'nin faul çizgisinden bulduğu isabet skora 14-14 dengeyi getirdi. İlk üç dakikada yalnızca bir sayıya izin veren Fenerbahçe, skorda üstünlüğü 18-14 ile ele aldı. Maccabi'nin faul hakkının erken dolması sonucunda sarı-lacivertliler faul çizgisine gelirken, Nicolo Melli de 3 faule ulaştı. Faul atışlarındaki düşük yüzde ve Maccabi'nin isabetli dış atışları, skorda üstünlüğün el değiştirmesine neden oldu (20-21). Ennis ve Guduric'in sayılarıyla gelen 4-0'lık seri, devre arasına 3:45 kala Maccabi koçu Neven Sphaija'ya mola aldırdı (24-21). Biberovic'in peş peşe gelen iki üçlüğü farkı Fenerbahçe lehine altı sayıya yükseltti. (30-24). Çeyreğin son bölümünde yapılan top kayıpları ile skor üreten Maccabi farkın daha da açılmasına izin vermedi. İlk yarı 31-28 üstünlüğümüz ile bitti.

    İlk yarıda skor dağılımımız Ennis 7, Guduric 6, Biberovic 6, Sloukas 5, Melli 3, Vesely 2, Lauvergne 2 şeklinde oluştu.

    İkinci yarının başında Maccabi 0-4'lük seriyle öne geçti (31-32). İki takımın da skor bulmakta zorlandığı bölümde skor üstünlüğünü 34-32 ile Fenerbahçe elinde bulundurdu. İki takım da top kayıpları yapıp hücumlardan boş dönünce, çeyreğin son iki buçuk dakikasına 34-34 eşitlikle girildi. Maccabi bu bölümde 0-5'lik seriyle Fenerbahçe'ye mola aldırdı (34-39). Ennis ve Lauvergne'nin sayılarıyla oyunun içinde kalan Fenerbahçe, son çeyreğe 40-43 geride girdi.

    Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Maccabi ilk iki dakika sonunda farkı altıya yükseltti (44-50) ama Ahmet'in peş peşe bulduğu smaçlarla Fenerbahçe maçın kopmasına müsaade etmedi (48-50). Son dört dakikaya Maccabi'nin 50-53 üstünlüğüyle girilirken, Vesely'nin takip smacı sonrası skor 53-53'te eşitlendi ve Maccabi molası geldi. Ennis'in turnike isabeti ve Sloukas'ın faul çizgisinden isabeti Fenerbahçe'yi 57-54 ile tekrar öne geçirdi. Michael Roll'un kritik üçlüğüyle Maccabi skorda dengeyi yakaladı (57-57). Lauvergne ve Sloukas'In sayıları son bölümde farkı dört sayıya yükseltti (57-61). Angelo Caloiaro'nun üçlüğüyle skoru eşitleme şansı yakalayan Maccabi bu şutu kaçırdı ve Kostas'ın faul çizgisinden bulduğu sayılar ekibimizi son 11 saniye öncesi rahatlattı (58-63). Mücadele, Fenerbahçe'nin 65-60 üstünlüğüyle bitti.

    Çeyrek Skorları:

    1. Çeyrek: 14-13 (Maccabi)
    2. Çeyrek: 18-14 (Fenerbahçe)
    3. Çeyrek: 14-9 (Maccabi)
    4. Çeyrek: 25-17 (Fenerbahçe)

    Takım İstatistikleri (Fenerbahçe – Maccabi):

    2 Sayı: 16/28 (%57) – 12/35 (%34)
    3 Sayı: 5/20 (%25) – 6/26 (%23)
    Serbest Atış: 18/31 (%58) – 18/30 (%60)
    Ribaund: 46 - 34
    Asist: 11 - 10
    Top çalma: 6 - 9
    Top kaybı: 19 - 10
    Blok: 3 – 1

    Fenerbahçe (65): Ennis 15, Sloukas 13, Lauvergne 8, Biberovic 8, Vesely 7, Guduric 6, Melli 4, Ahmet .

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