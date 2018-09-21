    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu

    Alper Potuk, Harun Tekinden daha az topla buluştu
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 21.09.2018

    , 'nde deplasmadna ile karşılaşırken sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sahanın en az topla buluşan oyuncularından biri ise oldu.

    , 'nde deplasmanda ile mücadele etti. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de da hayal kırıklığı yarattı.

    Fenerbahçe Haberleri: Alper Potuk'un Dinamo Zagreb maçındaki performansı

    Sarı-Lacivertli takımda Hırvatistan deplasmanında Alper Potuk ilk 11'de başladı. Ancak başarılı oyuncu fazla etkili olamazken çok az topla buluştu.

    Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan isimler arasında Alper Potuk, kaleci 'den bile daha az topla buluştu. Harun Tekin 38 kez topla buluşurken Alper Potuk ise 27 kez topa dokunabildi. Bir başka deyişle Harun Tekin dışında Fenerbahçe'de en az topla oynayan oyuncu Alper Potuk oldu.

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