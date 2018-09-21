Alper Potuk, Harun Tekinden daha az topla buluştu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmadna Dinamo Zagreb ile karşılaşırken sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Sahanın en az topla buluşan oyuncularından biri ise Alper Potuk oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile mücadele etti. Karşılaşmayı 4-1 kaybeden Fenerbahçe'de Alper Potuk da hayal kırıklığı yarattı.



Fenerbahçe Haberleri: Alper Potuk'un Dinamo Zagreb maçındaki performansı

Sarı-Lacivertli takımda Hırvatistan deplasmanında Alper Potuk ilk 11'de başladı. Ancak başarılı oyuncu fazla etkili olamazken çok az topla buluştu.



Fenerbahçe'de ilk 11'de başlayan isimler arasında Alper Potuk, kaleci Harun Tekin'den bile daha az topla buluştu. Harun Tekin 38 kez topla buluşurken Alper Potuk ise 27 kez topa dokunabildi. Bir başka deyişle Harun Tekin dışında Fenerbahçe'de en az topla oynayan oyuncu Alper Potuk oldu.