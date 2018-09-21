UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 6 gruptaki 12 mücadeleyle tamamlandı.
D Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi.
Turnuvanın favorilerinden Arsenal, evinde oynadığı Vorskla Poltava maçını, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Danny Welbeck ve 57. dakikada oyuna giren Mesut Özil'in golleriyle 4-2 kazandı.
TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU:
Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1
B GRUBU:
Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0
Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3
C GRUBU:
Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0
Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1
D GRUBU:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0
E GRUBU:
Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0
F GRUBU:
Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0
Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1
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