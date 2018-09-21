    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

    Avrupa Liginde ilk hafta maçları tamamlandı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA 'nde ilk hafta maçları, 6 gruptaki 12 mücadeleyle tamamlandı.

    D Grubu'ndaki , deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi.

    Turnuvanın favorilerinden , evinde oynadığı maçını, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Danny Welbeck ve 57. dakikada oyuna giren 'in golleriyle 4-2 kazandı.

    TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A GRUBU:

    Ludogorets (Bulgaristan)- (): 2-3

    AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1

    B GRUBU:

    Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0

    Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3

    C GRUBU:

    Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0

    Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1

    D GRUBU:

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1

    Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0

    E GRUBU:

    Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2

    (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

    F GRUBU:

    Olympiakos (Yunanistan)- (İspanya): 0-0

    Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1

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