Valbuenadan flaş paylaşım!

21 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Valbuena'dan flaş paylaşım!
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.
Valbuena'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho