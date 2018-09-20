    21 Eylül 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Valbuena'dan flaş paylaşım!

    Valbuenadan flaş paylaşım!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    li oyuncu , sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

    Teknik Direktörü , Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena'yı maç kadrosuna almadı. İstanbul'da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan'a götürülmedi.

    Valbuena'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım:

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    F.Bahçe farklı kaybetti! Capsler patladı... F.Bahçe farklı kaybetti! Capsler patladı...
    G.Saraylı eski oyuncudan F.Bahçeye 2 gol! G.Saraylı eski oyuncudan F.Bahçe'ye 2 gol!
    F.Bahçeli taraftarlardan Cocuya tepki! İşte o yorumlar... F.Bahçeli taraftarlardan Cocu'ya tepki! İşte o yorumlar...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör