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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli takım maç öncesi son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-lacivertli takım, antrenmanın bu bölümünde ısınma hareketlerinin ardından bir süre topla çalıştı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
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