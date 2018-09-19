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    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır

    Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçına hazır
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Hırvatistan'ın takımı ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli takım maç öncesi son antrenmanını, karşılaşmanın oynanacağı başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-lacivertli takım, antrenmanın bu bölümünde ısınma hareketlerinin ardından bir süre topla çalıştı.

    İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

    ile arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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