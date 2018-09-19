Fenerbahçe kafilesi, Zagrebe gitti

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Fenerbahçe kafilesi, Zagreb'e gitti
Giriş Tarihi: 19.09.2018
Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Dinamo Zagreb ile yapacağı maç için Hırvatistan'a gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.
Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
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