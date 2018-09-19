    20 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe kafilesi, Zagreb'e gitti

    Fenerbahçe kafilesi, Zagrebe gitti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için Hırvatistan'a gitti.

    Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e hareket etti.

    Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

    Fenerbahçe Zagreb'e gidiyor

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