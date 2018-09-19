Alexten Hürriyet Gücer paylaşımı

20 Eylül 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Alex'ten Hürriyet Gücer paylaşımı
Giriş Tarihi: 19.09.2018
Alex de Souza, futbolu bıraktığını açıklayan Hürriyet Gücer için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan Hürriyet Gücer için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Alex, paylaşımının altına da, "Geçirdiğin tüm kariyerini kutlar, bundan sonraki saha dışı hayatında bol şans dilerim" notunu düştü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)