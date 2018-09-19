    20 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Alex'ten Hürriyet Gücer paylaşımı

    Alexten Hürriyet Gücer paylaşımı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    , futbolu bıraktığını açıklayan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Bir dönem 'de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu , 36 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Alex, paylaşımının altına da, "Geçirdiğin tüm kariyerini kutlar, bundan sonraki saha dışı hayatında bol şans dilerim" notunu düştü.
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