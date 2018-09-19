    20 Eylül 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe kafilesi Hırvatistan'a geldi

    Fenerbahçe kafilesi Hırvatistana geldi
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak Futbol Takımı, 'a geldi.

    'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile bir grup taraftar karşıladı.

    li futbolcular, burada kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra otobüsle havalimanından ayrıldı.

    Sarı-lacivertli takım, Maksimir Stadı'nda yarın ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

    Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

    Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb karşısındaki muhtemel 11'i...

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