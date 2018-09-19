Fenerbahçe kafilesi Hırvatistana geldi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Hırvatistan'a geldi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile bir grup taraftar karşıladı.

Fenerbahçeli futbolcular, burada kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra otobüsle havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, Maksimir Stadı'nda yarın Dinamo Zagreb ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.