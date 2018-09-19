Fenerbahçe kafilesi Hırvatistana geldi

Fenerbahçe kafilesi Hırvatistan'a geldi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Hırvatistan'a geldi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Franjo Tudjman Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ile bir grup taraftar karşıladı.
Fenerbahçeli futbolcular, burada kendilerini karşılayan taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra otobüsle havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, Maksimir Stadı'nda yarın Dinamo Zagreb ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Enzo Roco Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco kimdir?
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Beşiktaş'ta Fabri'nin acısını dindirebilecek 9 kaleci
- Galatasaray'ın hocası Fatih Terim Vitinho'yu istiyor!
- Beşiktaş'ta 10 numaraya sürpriz isim: Fabio Lima
- Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho
- Galatasaray'ın genç kalecileri kampta konuştu
- 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve şampiyon oldu (GENİŞ ÖZET İZLE)