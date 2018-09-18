Fenerbahçe'den Beşiktaş taraftarıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Beşiktaş taraftarlarının stada alınmayacağı haberlerini yalanladı ve 2280 Beşiktaş taraftarının derbiyi stattan izleyebileceğini açıkladı
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün sosyal medyada gündeme gelen; Beşiktaş ile stadımızda 24 Eylül Pazartesi günü oynayacağımız derbi karşılaşmasına rakip takım taraftarlarının alınmayacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
İl Güvenlik Kararı gereği 2280 Beşiktaş taraftarı derbi karşılaşmasını stadımızda izleyebilecektir.
Aynı şekilde taraftarlarımız da ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ın sahasında oynanacak karşılaşmada tribündeki yerlerini alabilecektir.
Bu uygulamanın devam edebilmesi ve futbolun güzelliklerinin yaşanabilmesi için, her iki takım taraftarını da sorumlu ve camialarının büyüklüğüne yakışan şekilde davranmaya davet ediyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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