    19 Eylül 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Eljif Elmas açıklaması

    Fenerbahçeden Eljif Elmas açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 Giriş Tarihi: 18.09.2018

    , 'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    , 'sın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Eljif Elmas ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildiğine dair basında çıkan haberleri yalanladı.
    Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "Basında bugün çıkan bazı haberlerde kulübümüzün profesyonel futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğu yönünde iddialara yer verilmiştir.

    Bu haberlerin gerçeklikle ilgisi yoktur. Oyuncumuz Eljif Elmas'ın kulübümüzle olan sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

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