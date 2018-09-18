Fenerbahçeden Eljif Elmas açıklaması

Fenerbahçe'den Eljif Elmas açıklaması
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, Eljif Elmas'sın sözleşmesinde değişiklikler olduğuna yönelik yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Eljif Elmas ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinde değişikliğe gidildiğine dair basında çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Basında bugün çıkan bazı haberlerde kulübümüzün profesyonel futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesinde değişiklikler olduğu yönünde iddialara yer verilmiştir.
Bu haberlerin gerçeklikle ilgisi yoktur. Oyuncumuz Eljif Elmas'ın kulübümüzle olan sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."
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