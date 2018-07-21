Cocu, İsviçre kampının son gününde yaptığı açıklamada "F.Bahçe gibi bir takımdaysanız her zaman baskı ve eleştiri olacaktır. Bununla başa çıkmak zorundayız" demişti. Hollandalı hocanın burada Mehmet Ekici'yi kastettiği kaydedildi.

Doktorların "Dinlenmeli, oynamasın" dediği orta saha, Fulham maçı öncesi Cocu'yla görüşüp "Ben iyiyim, oynayayım. Yine sakat haberleri çıkacak ve üstüme gelecekler" sözleriyle oynamak istediğini söyledi. Ancak "Hayır" yanıtı veren Cocu, gelebilecek tepkileri göğüslemesini istedi.