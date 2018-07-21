    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu'nun eleştirdiği isim Mehmet Ekici!

    Cocunun eleştirdiği isim Mehmet Ekici!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Cocu, İsviçre kampının son gününde yaptığı açıklamada "F.Bahçe gibi bir takımdaysanız her zaman baskı ve eleştiri olacaktır. Bununla başa çıkmak zorundayız" demişti. Hollandalı hocanın burada 'yi kastettiği kaydedildi.

    Doktorların "Dinlenmeli, oynamasın" dediği orta saha, Fulham maçı öncesi Cocu'yla görüşüp "Ben iyiyim, oynayayım. Yine sakat haberleri çıkacak ve üstüme gelecekler" sözleriyle oynamak istediğini söyledi. Ancak "Hayır" yanıtı veren Cocu, gelebilecek tepkileri göğüslemesini istedi.

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