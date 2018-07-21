21 Temmuz 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Phillip Cocu'nun eleştirdiği isim Mehmet Ekici!
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Cocu, İsviçre kampının son gününde yaptığı açıklamada "F.Bahçe gibi bir takımdaysanız her zaman baskı ve eleştiri olacaktır. Bununla başa çıkmak zorundayız" demişti. Hollandalı hocanın burada Mehmet Ekici'yi kastettiği kaydedildi.
Doktorların "Dinlenmeli, oynamasın" dediği orta saha, Fulham maçı öncesi Cocu'yla görüşüp "Ben iyiyim, oynayayım. Yine sakat haberleri çıkacak ve üstüme gelecekler" sözleriyle oynamak istediğini söyledi. Ancak "Hayır" yanıtı veren Cocu, gelebilecek tepkileri göğüslemesini istedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri