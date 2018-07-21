    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Sarı-lacivertliler, yeni hocası ve transferleriyle ’u ağırlayacak. 21.00’de başlayacak maçta stat dolup taşacak

    Yurt dışı kampını tamamlayan ve İsviçre'de 2 hazırlık maçı oynayan , yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün de sahasında Hollanda takımlarından 'la karşılaşacak. Saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynayacak mücadele D Smart 77. Kanal'dan yayınlanacak. Kanarya ayrıca bugün yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

    BİLET SATIŞI SÜRÜYOR
    F.Bahçe'nin yapacağı karşılaşmaya sarı- lacivertliler büyük ilgi gösteriyor. Maç için satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu bildirildi. Kombineler satışa çıktığında 35 bin rakamına ulaşan taraftarların bugün 50 bini bulup stadı hınca hınç doldurması bekleniyor. Öte yandan bilet satışı 54 TL ile 216 TL arası değişen fiyatlarla devam ediyor.

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