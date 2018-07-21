Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, yeni hocası ve transferleriyle Feyenoord’u ağırlayacak. 21.00’de başlayacak maçta stat dolup taşacak

Yurt dışı kampını tamamlayan ve İsviçre'de 2 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün de sahasında Hollanda takımlarından Feyenoord'la karşılaşacak. Saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynayacak mücadele D Smart 77. Kanal'dan yayınlanacak. Kanarya ayrıca bugün yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak.

BİLET SATIŞI SÜRÜYOR

F.Bahçe'nin yapacağı karşılaşmaya sarı- lacivertliler büyük ilgi gösteriyor. Maç için satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu bildirildi. Kombineler satışa çıktığında 35 bin rakamına ulaşan taraftarların bugün 50 bini bulup stadı hınca hınç doldurması bekleniyor. Öte yandan bilet satışı 54 TL ile 216 TL arası değişen fiyatlarla devam ediyor.