Fenerbahçe'de eldeki santrfor sıkıntısı nedeniyle ilk ön elemede mevcut kadrodan Giuliano, Aatif ve Dirar’la ileri üçlüyü kuracak. Bu üçlünün alternatifi ise Alper olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü belli olacak ancak transferde yeni bir gelişme yaşanmış değil. Teknik direktör Phillip Cocu hazırlıkarını eldeki malzemeye göre yapıyor. Hollandalı teknik adam, ilk tur için planlarını Giuliano üzerine kurmuş durumda. İlk ön elemede ileri üçlüyü Giuliano, Aatif ve Dirar'dan kurmayı planlıyor.

Aatif ve Dirar topu Giuliano'ya getirecek, Brezilyalı ile sonuca gitmeye çalışılacak. Cocu'nun Giuliano için, "Oyun merkezimiz olacak. Hem orta saha hem golcü özelliği olmasını avantaja çevirmeye çalışacağız" dediği öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı, transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle 4-6-0 sistemiyle ön eleme maçlarına çıkacak. Soldado'nun sakatlığı ve takımdaki golcü sıkıntısı nedeniyle Aatif, Dirar, Giuliano üçlüsünün alternatifi Alper Potuk olacak.

TOPAL COCU'NUN AS KADROSUNDA

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Phillip Cocu'nun büyük takdirini kazandı. Geçmiş dönemde aldığı eleştirilere rağmen tüm hocalar tarafından oynatılan milli yıldız, Hollandalı teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. İlk olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını hedefleyen Cocu, Mehmet Topal'ı as kadroya yazdı. Lozan maçı sonrası 32 yaşındaki oyuncusundan övgüyle bahseden Hollandalı çalıştırıcının, "Profesyonelliğiyle herkese örnek bir oyuncu. Takımın en hazır isimleri arasında. Kendisine yapılan eleştirilere katılmıyorum. Mümkün olduğunca iki yönlü oynamaya çalışan, tecrübeli bir futbolcu. Kimse benden onu bir kenara atmamı beklemesin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.