    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Watford’un aklı fikri Fenerbahçeli Josef de Souza'da

    Watford’un aklı fikri Josef’te!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018

    İngiliz temsilcisi, Brezilyalı yıldızı için ’ye yeni bir teklif daha yaptı. Cocu onun gitmesini istemiyor

    İngiliz ekibi Watford, 'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.

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    Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor.

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