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Watford’un aklı fikri Fenerbahçeli Josef de Souza'da
Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018
İngiliz temsilcisi, Brezilyalı yıldızı için Fenerbahçe’ye yeni bir teklif daha yaptı. Cocu onun gitmesini istemiyor
İngiliz ekibi Watford, Josef de Souza'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.
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Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor.
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