    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Vincent Janssen'i bekliyor

    Janssen Londrada tek başına!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    ’da istenmeyen , takımla idmanlara dahil edilmiyor. İngiliz basını ‘gönderilecek’ derken, ise golcü oyuncuyu kiralamak istiyor.

    Geçen sezon takımda kiralık oynayan ve Tottehham'a geri dönen Vincent Janssen, Londra'da yalnız günler geçiriyor. İngiliz ekibinin hocası Pochettino tarafından as takıma alınmayan Hollandalı forvetin çalışmalarını tek başına sürdürdüğü kaydedildi.

    İngiliz basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda da 'da düşünülmediği bu nedenle takımla atrenmanlara alınmadığı öne sürüldü. Tottenham yönetiminin, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Janssen'i sezon sonunda kontratının son yılına gireceği için bonservisiyle satmak istediği bildirildi.

    Fenerbahçe ile adı anılan Hollandalı santrfor, Ada ekibine 2016'da 22 milyon euro karşılığı transfer olmuştu.

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