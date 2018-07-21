Fenerbahçe'de Jürgen Locadia için umut!
Brighton, Raphale Dwamena’yı transfer ederse, Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirmeye alacak
Phillip Cocu'nun geldiği ilk günden bu yana istediği oyunculardan biri de Brighton'un Hollandalı santrforu Jürgen Locadia'ydı. Brighton, Lille'den 16.9 milyon euro ödeyerek Bissouma'yı kadrosuna kattı, ardından Deportivo'dan Andone'ye 6 milyon euro ödedi. İngiliz ekibinin yeni hedefi ise Zürih'te forma giyen Raphael Dwamena. 24 yaşındaki santrfor için 10 milyon sterlin teklif eden Brighton, olumlu yanıt alırsa Locaida'ya yol verecek. Brighton, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini şimdilik bekletiyor.
1.85 boyundaki Locaida, geçen ocakta PSV'den 17 milyon euro'ya transfer olduğu Brighton'da sadece 8 maça çıktı; 2 gol-1 asistle oynadı
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