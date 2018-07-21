    21 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin Cifuente teklifi Ekvador'u karıştırdı!

    F.Bahçenin Cifuente teklifi Ekvadoru karıştırdı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 Giriş Tarihi: 21.07.2018

    ’nin için Universidad Catolica’ya yaptığı teklif Ekvador’da gündemi sarstı. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor! İş nereye varacak, merak ediliyor.

    Fenerbahçe'nin Jhon 'ye yaptığı teklif sonrasında Ekvador'da tam bir kriz ortamı hakim! 25 yaşında golcünün formasını giydiği Universidad Catolica'nın direktörü Francisco Egas, "Bir ay önce, Ortadoğu'dan kabul edilemez bir teklif aldık. Bonservisinde hakkı olan CSD Macara (oyuncunun eski takımı) ile aldığımız ortak kararla bu teklifi reddettik. Geri kalan iddialar ise spekülasyon. Asla resmi bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.

    Ecuagoal'ün genel yayın yönetmeni Jose Freire Guti ise, "Spekülasyon ve dedikodu değil, oyuncu teklifi kendisi söyledi. Hem de bu açıklamayı daha yeni yaptı" ifadelerini kullandı. Universidad Catolica'nın başkanı Miguel Almeida da 'den teklif aldıklarını itiraf ederken, "Bu transfer sadece parayla ilgili değil" bildiriminde bulunmuştu. Çelişkili açıklamalar kafa karıştırdı.

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