Fenerbahçeye VAR eğitimi

20 Temmuz 2018, Cuma
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Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı. VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek.
Fenerbahçe'ye VAR eğitimi
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Türkiye Futbol Federasyonu Merkem Hakem Kurulu, bu sezon uygulanmaya başlayacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili Fenerbahçe'ye eğitimler verildi.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin eğitim çalışmaları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Fenerbahçe teknik kadrosu ile futbolcularına VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı. VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek.
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