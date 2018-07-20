    20 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Yannick Bolasie Fenerbahçe'ye geliyor!

    Yannick Bolasie geliyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Transferde şu ana kadar 3 yerli genç yeteneği renklerine bağlayan Fenerbahçe ilk yabancı takviyeyi de yapıyor... Teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat bölgesi için çalışmalar yapan Sarı-Lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.

    YILLIK ÜCRET TAMAM!
    Everton'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kongolu yıldızla da el sıkışmayı başardı. Tarafların yıllık ücret konusunda mütabakata vardıkları, sportif direktör Damien Comolli'nin aradaki ufak pürüzleri de kısa sürede çözeceği öğrenildi.

    RAKAMLAR BELLİ
    İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Everton'a 1 yıllık kiralama karşılığında 2.5 milyon Euro ödeyecek. Bolasie'ye de 3 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcu müthiş sürati ve güçlü fiziği ile çok önemli bir yıldız.

    GEÇTİĞİMİZ SEZON SINIFTA KALDI

    Everton kadrosunda en önemli isimlerden biri olan geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yarattı.

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