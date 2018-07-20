    20 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu'nun eski yardımcısı Mark van Bommel: Cocu'ya zaman verilmeli

    Cocuya zaman verilmesi gerekiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Futbolculuktan beri Cocu ile berabersiniz. 'ye gidişi için yorum yapar mısınız?

    Fenerbahçe, Cocu'yu getirerek harika bir iş yaptı. Cocu çok başarılı bir teknik direktör. Her zaman kazanmak isteyen biri ve bu yüzden şampiyonluğa oynayan takımlar için uygun profilde. Kendisi ile özdeşleşen (4-3-3) bir oyun felsefesi var ama oyun içinde zorluklarla karşılaştığında kazanmak için taktiksel değişikliklere gidebilecek esnekliğe de sahip. Farklı bir ülkeye gitmek sadece teknik direktör için değil futbolcu için de zordur. Cocu'ya zaman verirlerse çok başarılı olacaktır.

    Türkiye Ligi hakkındaki görüşleriniz neler?

    Türkiye Ligi'ni iyi biliyorum, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet üst düzeyde. Arada sürpriz (Başakşehir'i kastederek) yapan takımlar da oluyor. Futbolcuyken Barcelona ile Galatasaray'a, Marsilya ile de Beşiktaş'a rakip olmuştum.

    Galatasaray'ı nasıl buldunuz?

    Biz (PSV) çok genç bir takımla mücadele ettik. Daha zamana ihtiyacımız var. Hazırlık maçlarının sonucu önemsiz. Galatasaray bize kaybetti ama takım olarak büyük potansiyelleri olduğunu söyleyebilirim. Fatih Terim gibi iyi bir teknik adama sahipler. Fatih Terim'i zaten tanımayan yok!

    SABAH

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