    20 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    İgor Angelovski: Phillip Cocu Fenerbahçe'ye gelmese Eljif Elmas'ın ayrılmasını isteyecektik

    Cocu gelmese, ayrılmasını isteyecektik
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı önce yaş ardından da yabancı sınırına takıldığı için fazla oynama şansı bulamayan , yeni hocası 'nun gözüne girmeye çalışıyor. Hollandalı hoca, Makedon yıldızı üç hazırlık maçında da 11'de sahaya sürdü. İstanbul maçında 90, Lozan karşılaşmasında 46, Fulham mücadelesinde ise 84 dakika oynattı. 18 yaşındaki orta saha'nın bu sezon 'de neler yapabileceğini Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü 'ye sorduk. İşte cevaplar:

    KİRALANMASINI İSTİYORDUK
    Eljif'ın geleceği için Fenerbahçe büyük riskler barındırıyordu. Aykut Kocaman'ın kendisine pek fazla şans vermemesi nedeniyle kiralanmasını istiyorduk ama Phillip Cocu göreve gelince bu düşüncemizden vazgeçtik. Eljif'e iki maç üst üste toplam 180 dakika süre veren bir teknik adam üçüncü maçta onu kesmek istemeyecektir. İnanıyoruz ki Cocu ile daha fazla sahada kalacak. Milli Takım'da verimli olabilmesi için maç performansının fazla olması bizim için önemli.

    BU TAKIMDA MAESTRO OLUR
    Eljif lider bir kimliğe sahip. Bu kimliği nedeniyle zaten bu kadar genç yaşında uluslararası bir transfer yapabildi. Makedonya Milli Takımı'nda da değişmezlerimiz arasına girdi. Güvenilirse Fenerbahçe önemli bir maestro kazanır. Şu ana kadar hazırlık maçlarında gördüğüm; ona güvenin üst seviyede olduğu. Oynadıkça kendini gösterecek.

    O FAUL YAKIŞMADI
    Angelovski genç yıldızı bir konuda eleştirmeyi de ihmal etmedi: Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin genç takım maçında rakibine yaptığı sert faul ona yakışmayacak bir hareketti. Kendisini bu konuda eleştirdim. Zaten o da hatasını biliyor.

    SABAH

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