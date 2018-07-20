20 Temmuz 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de Philip Cocu Mathieu Valbuena ile özel bir görüşme yaptı
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Cocu'nun bu görüşmede oyuncusuna, "Çalışmalarından memnunum ama daha istekli olmalısın. Çok daha fazla çalışmalısın" dediği öğrenildi
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