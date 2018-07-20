    20 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Philip Cocu Mathieu Valbuena ile özel bir görüşme yaptı

    Cocu, Valbuena ile özel bir görüşme yaptı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
    Cocu'nun bu görüşmede oyuncusuna, "Çalışmalarından memnunum ama daha istekli olmalısın. Çok daha fazla çalışmalısın" dediği öğrenildi
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