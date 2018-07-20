20 Temmuz 2018, Cuma
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Fenerbahçe'nin istediği Andre Gomes 25 milyon euro!
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Katalan devi, Arsenal'in de ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak duyurdu. Barça, bu parayı veren kulüp çıkmazsa takımda tutma kararı aldığı Gomes'i Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer etmişti.
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