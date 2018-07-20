    20 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin istediği Andre Gomes 25 milyon euro!

    Gomes 25 milyon euro!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Katalan devi, Arsenal'in de ciddi şekilde ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak duyurdu. Barça, bu parayı veren kulüp çıkmazsa takımda tutma kararı aldığı Gomes'i Valencia'dan 37 milyon euro'ya transfer etmişti.

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