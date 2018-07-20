20 Temmuz 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de yeni santrfor Giuliano!
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Bu bölgeye transfer yapılmaması 7-8 Ağustos'taki Devler Ligi ön eleme maçı öncesi krizi iyice derinleştirdi. Cocu, Fulham maçında forvet oynatıp gol atan Giuliano'yu kurtarıcı olarak görüyor.
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