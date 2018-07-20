    20 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de yeni santrfor Giuliano!

    Yeni santrfor Giuliano!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Bu bölgeye transfer yapılmaması 7-8 Ağustos'taki Devler Ligi ön eleme maçı öncesi krizi iyice derinleştirdi. Cocu, Fulham maçında forvet oynatıp gol atan 'yu kurtarıcı olarak görüyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Cifuente için büyük itiraf! Fenerbahçe... Cifuente için büyük itiraf! Fenerbahçe...
    Yannick Bolasie geliyor! Yannick Bolasie geliyor!
    Cocuya zaman verilmesi gerekiyor "Cocu'ya zaman verilmesi gerekiyor"
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör