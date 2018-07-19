    19 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın yeni sezon programı açıklandı

    Fenerbahçe Basketbol Takımının yeni sezon programı açıklandı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip 31 Ağustos Cuma günü İstanbul'da toplanacak ve 13 Eylül Perşembe gününe kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

    Zeljko Obradovic'in öğrencileri, 15-16 Eylül'de İtalya'nın Cagliari şehrinde hazırlık turnuvasında boy gösterecek.

    Sarı-lacivertliler, 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Zadar Turnuvası'na katılacak. Üst üste beşinci kez bu turnuvaya katılacak Fenerbahçe'nin yanı sıra organizasyonda Rusya'dan CSKA Moskova, İsrail'den Maccabi FOX, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan AX Armani Exchange Olimpia Milan ve Çin'den Liaoning Flying Leopards ekipleri katılacak. Turnuvadaki maç programının daha sonra netleşeceği açıklandı.

    Zadar Turnuvası'nın ardından 24 Eylül Pazartesi günü de İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, Panathinaikos'un eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına Atina'da 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak. Fenerbahçe bu turnuvada Panathinaikos, Maccabi FOX ve Khimki takımlarıyla mücadele edecek.

    Bu turnuvadan sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmalarına burada devam edecek.



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