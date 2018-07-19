    19 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Sven van Beek için formül arayışında!

    Fenerbahçe Van Beek için formül arayışında!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    Daha önce sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki stoper için yaptığı 5.5 milyon euro'luk teklifi Feyenoord'un az bulduğu belirtilmişti. FFP kısıtlaması bulunan 'nin Van Beek için formül arayışı içinde olduğu ifade ediliyor.

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