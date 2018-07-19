Phillip Cocu Fenerbahçenin yeni sistemini açıkladı!

Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!
Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu, "4-3-3 bildiğim bir sistem. Henüz 2. haftadayız. Oyuncular bu felsefeyi anladığında istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacaklardır" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, beİN Sports'a verdiği röportajda İsviçre kampını değerlendirdi. Hollandalı hoca, takıma yeni oyun anlayışını yerleştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Henüz ikinci haftadayız. Oyun felsefesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belki kendi alıştıkları antrenman tarzından farklı bir tarzı tercih ediyoruz ama takım buna adapte olunca daha kolay olacaktır. Felsefeyi anladıklarında istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacaklardır" ifadelerini kullandı.
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