Phillip Cocu Fenerbahçenin yeni sistemini açıkladı!

Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!

Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu, "4-3-3 bildiğim bir sistem. Henüz 2. haftadayız. Oyuncular bu felsefeyi anladığında istediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacaklardır" dedi.