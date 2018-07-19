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BÜYÜK YILDIZ OLACAK
Feyenoord Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor!
Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018
Fenerbahçe'nin Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den transfer ettiği 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu Feyenoord'un kiralık olarak transfer etmek istediği öğrenildi.
BÜYÜK YILDIZ OLACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor... Genç yetenek, Sarı-Lacivertliler'in gelecekteki büyük yıldızı olarak gösteriliyor.
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