    19 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Feyenoord Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor!

    Yeni transfer oldu ama talipleri var!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 19.07.2018 Giriş Tarihi: 19.07.2018

    Fenerbahçe'nin Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'den transfer ettiği 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu Feyenoord'un kiralık olarak transfer etmek istediği öğrenildi.

    BÜYÜK YILDIZ OLACAK
    Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor... Genç yetenek, Sarı-Lacivertliler'in gelecekteki büyük yıldızı olarak gösteriliyor.

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