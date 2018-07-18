Volkan Demirel şimdiden Cocunun vazgeçilmezi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi antrenmanlardaki performansıyla Cocu’nun gözdesi oldu

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yeri garanti. Teknik direktör Phillip Cocu yeni sezonda kaleyi tecrübeli kaleciye emanet etmeyi planlıyor. Kamerunlu kaleci Kameni ve yeni transfer genç kaleci Berke Özer tecrübeli kaleciyi zorlayamadı. Antrenmanlarda çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaran tecrübeli kaleci ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.