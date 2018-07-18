Volkan Demirel şimdiden Cocunun vazgeçilmezi

18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi antrenmanlardaki performansıyla Cocu’nun gözdesi oldu
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yeri garanti. Teknik direktör Phillip Cocu yeni sezonda kaleyi tecrübeli kaleciye emanet etmeyi planlıyor. Kamerunlu kaleci Kameni ve yeni transfer genç kaleci Berke Özer tecrübeli kaleciyi zorlayamadı. Antrenmanlarda çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaran tecrübeli kaleci ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.
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