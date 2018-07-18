    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi

    Volkan Demirel şimdiden Cocunun vazgeçilmezi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    'nin tecrübeli kalecisi antrenmanlardaki performansıyla Cocu’nun gözdesi oldu

    'de 'in yeri garanti. Teknik direktör yeni sezonda kaleyi tecrübeli kaleciye emanet etmeyi planlıyor. Kamerunlu kaleci Kameni ve yeni transfer genç kaleci Berke Özer tecrübeli kaleciyi zorlayamadı. Antrenmanlarda çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaran tecrübeli kaleci ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Bolasieden Fenerbahçeye müjdeli haber! Bolasie'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
    Mitrovic adım adım Fenerbahçeye! Mitrovic adım adım Fenerbahçe'ye!
    Fenerbahçenin rakibi Fulham! Fenerbahçe'nin rakibi Fulham!
    BİZE ULAŞIN