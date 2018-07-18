    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin rakibi Fulham!

    Fenerbahçenin rakibi Fulham!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    , İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasını, bugün Preimer Lig temsilcilerinden 'la oynayacak.

    Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma D Smart 77. Kanal'dan naklen yayınlanacak. Sarılacivertliler, İstanbul'da İstanbul- spor'la 1-1 berabere kalırken, İsviçre'de ise Lozan'a 2-1 mağlup olmuştu.

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