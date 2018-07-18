Fenerbahçenin rakibi Fulham!

18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin rakibi Fulham!
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
Fenerbahçe, İsviçre'deki ikinci hazırlık karşılaşmasını, bugün Preimer Lig temsilcilerinden Fulham'la oynayacak.
Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma D Smart 77. Kanal'dan naklen yayınlanacak. Sarılacivertliler, İstanbul'da İstanbul- spor'la 1-1 berabere kalırken, İsviçre'de ise Lozan'a 2-1 mağlup olmuştu.
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