    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi!

    Fenerbahçede Mehmet Ekici depremi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    'de geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen , yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

    'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan , yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.

    Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.

    Mehmet Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

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