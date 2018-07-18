Fenerbahçede Mehmet Ekici depremi!

18 Temmuz 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi!
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.
Fenerbahçe'de geçen sezon büyük beklentilerle takıma katılan ancak sakatlıklar yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezon öncesi de şanssızlık yaşadı.
Ağır idman temposunu kaldıramayan başarılı orta saha oyuncusu adalesindeki ağrılarının artması nedeniyle son iki günde antrenmanlara katılamadı.
Mehmet Ekici'nin bugünkü Fulham mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ