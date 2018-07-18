    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Valbuena çalım kurbanı

    Valbuena çalım kurbanı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    li oyuncu dünkü antrenmanda yer almadı.

    Valbuena dünkü antrenmana çıkmadı. Nedeni ise bir türlü vazgeçemediği çalım merakı! Fransız yıldızın önceki günkü idmanda çalım atmak isterken ayağına darbe aldığı ve sakatlandığı bildirildi. 'nın Fulham maçında riske edilmesi beklenmiyor.
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