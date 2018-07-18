18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Valbuena çalım kurbanı
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
Fenerbahçeli oyuncu Valbuena dünkü antrenmanda yer almadı.
Valbuena dünkü antrenmana çıkmadı. Nedeni ise bir türlü vazgeçemediği çalım merakı! Fransız yıldızın önceki günkü idmanda çalım atmak isterken ayağına darbe aldığı ve sakatlandığı bildirildi. Valbuena'nın Fulham maçında riske edilmesi beklenmiyor.
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