    18 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Soldado’dan Fenerbahçe'ye kötü haber

    Soldado’dan kötü haber
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018

    İstanbulspor karşılaşmasında el parmağı kırılan Roberto 'nun en az 10 güne daha ihtiyacı var...

    Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan Roberto 'dan kötü haber geldi. Elde kalan tek forvet olan İspanyol golcünün takıma katılması için en az 10 günlük süreye daha ihtiyaç olduğu bildirildi.

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