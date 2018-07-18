18 Temmuz 2018, Çarşamba
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Soldado’dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 Giriş Tarihi: 18.07.2018
İstanbulspor karşılaşmasında el parmağı kırılan Roberto Soldado'nun en az 10 güne daha ihtiyacı var...
Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan Roberto Soldado'dan kötü haber geldi. Elde kalan tek forvet olan İspanyol golcünün takıma katılması için en az 10 günlük süreye daha ihtiyaç olduğu bildirildi.
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