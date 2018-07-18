İstanbulspor karşılaşmasında el parmağı kırılan Roberto Soldado'nun en az 10 güne daha ihtiyacı var...

Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan Roberto Soldado'dan kötü haber geldi. Elde kalan tek forvet olan İspanyol golcünün takıma katılması için en az 10 günlük süreye daha ihtiyaç olduğu bildirildi.