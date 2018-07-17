    17 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'na milli formül

    Ferdi Kadıoğluna milli formül
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    , ay-yıldızlı formayı giymeyi kabul etti.

    Geçen Mart ayında kendisini ziyarete gelen TFF yetkililerinin, "Milli takım'da oyna" teklifini askıda bırakan , sonunda kararını verdi, ay-yıldızlı formayı giymeyi kabul etti. Bu biraz da mecburiyetten oldu. Hollanda altyapılı 18 yaşındaki futbolcu, aksi takdirde 'de yabancı statüsünde oynayacaktı.
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