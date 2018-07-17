    17 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den 22 yıl sonra bir ilk

    Fenerbahçeden 22 yıl sonra bir ilk
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    , 22 yıl sonra ilk defa bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 oyuncu transfer etti.

    Kanarya, 1996-1997 sezonun başında kadrosuna 21 yaş ve altı 4 oyuncu dahil etmişti. 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığında , bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı en fazla 2 oyuncuya imza attırdı.

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