Fenerbahçeden 22 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, 22 yıl sonra ilk defa bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı 3 oyuncu transfer etti.

Kanarya, 1996-1997 sezonun başında kadrosuna 21 yaş ve altı 4 oyuncu dahil etmişti. 20 yıllık Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe, bir yaz transfer döneminde 21 yaş ve altı en fazla 2 oyuncuya imza attırdı.