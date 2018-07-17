    17 Temmuz 2018, Salı

    ALANYASPOR

    Emre Akbaba'ya vize çıktı!

    Emre Akbabaya vize çıktı!
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Emre’nin ayrılmak istediğini ifade eden , “Önünü açtık” diye konuştu

    Alanyaspor Teknik Direktörü , 'ın gündeminde yer alan 'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakkal, ve 'ın da listesinde olduğu belirtilen 25 yaşındaki on numaranın 'dan ayrılmak istediği açıklandı. Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı. Alanya'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satarak para kazanmak istediği belirtildi.

    Fransa doğumlu olan ve 2012 yılında Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre kariyeri boyunca 165 maça çıkarken 56 gol atıp, 28 de asist yapmayı başardı

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