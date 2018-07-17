Emre Akbabaya vize çıktı!

Emre’nin ayrılmak istediğini ifade eden Mesut Bakkal, “Önünü açtık” diye konuştu

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakkal, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu belirtilen 25 yaşındaki on numaranın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı. Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı. Alanya'nın bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satarak para kazanmak istediği belirtildi.

Fransa doğumlu olan ve 2012 yılında Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre kariyeri boyunca 165 maça çıkarken 56 gol atıp, 28 de asist yapmayı başardı