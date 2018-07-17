    17 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Martin Skrtel ‘uzatalım’ dedi

    Martin Skrtel ‘uzatalım’ dedi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    'de sezon sonu sözleşmesi biten isimlerden biri de Martin .

    Yaşına rağmen (33) Avrupa'da hala yüksek bir piyasası olan Slovak stoperin, sportif direktör Comolli ile bir görüşme yapıp, sözleşmesinin iki yıl uzatmasını talep ettiği ileri sürüldü. Comolli'nin, konuyu yönetimin gündemine taşıyacağı öğrenildi.
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