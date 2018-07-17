17 Temmuz 2018, Salı
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Martin Skrtel ‘uzatalım’ dedi
Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten isimlerden biri de Martin Skrtel.
Yaşına rağmen (33) Avrupa'da hala yüksek bir piyasası olan Slovak stoperin, sportif direktör Comolli ile bir görüşme yapıp, sözleşmesinin iki yıl uzatmasını talep ettiği ileri sürüldü. Comolli'nin, konuyu yönetimin gündemine taşıyacağı öğrenildi.
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