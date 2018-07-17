    17 Temmuz 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Bas Dost'un eşi Lizbon’u istemiyor!

    Yenge Lizbon’u istemiyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Portekiz basını, ’un ’da kalma ihtimalinin belirdiğini ancak Hollandalı yıldızın eşinin buna karşı çıktığnıı yazdı.

    Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bas Dost konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Portekiz basınına göre Sporting kulübünün yeni başkanı Sousa Cintra sözleşmesini fesheden oyuncuları kararlarından geri döndürmek için büyük mesai harcıyor. Son olarak Bruno Fernandes'i kalmaya ikna eden ve onunla yeni sözleşme imzalayan Portekiz ekibi Bas Dost'la da masaya oturdu. Hollandalı futbolcunun yapılan teklife sıcak baktığı ancak eşinin Lizbon'da kalma fikrine kesinlikle karşı çıktığı gelen bilgiler arasında.

    90 MAÇTA 70 GOL ATTI
    forması altında mükemmel bir performansa imza atan Dost 90 maçta 70 kez ağları havalandırdı.

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