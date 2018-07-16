​Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Daha sonra iki takıma ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maç yaptı. Maçta futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti.

Kampa bugün katılan Nabil Dirar ve Martin Skrtel çift kale maçta yer aldı. Teknik direktör Cocu'nun maçı sık sık durdurup oyuncuları ikaz ettiği gözlendi.

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Yiğithan Güveli ve Erten Ersu dinlendirildi. Fenerbahçe, kamp çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.