    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Nabil Dirar için flaş iddia: "Ayrılıyor"

    Nabil Dirar için flaş iddia: Ayrılıyor
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 16.07.2018

    'nin 32 yaşındaki Faslı futbolcusu Dirar'ın Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edildi.

    'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu , Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.

    3.5 MİLYONA GELMİŞTİ

    Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda.

    Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti..

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